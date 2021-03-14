Шунин: «Жаль, что не забили, но обязательно всё придет, на то они и молодые ребята»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2).

- Вы хорошо играли, имели много моментов, вы здорово выручали команду, но какие эмоции после этого матча?

- Конечно, осадок от того, что мы проиграли и проиграли дома. Было огромное количество болельщиков, было очень хорошо слышно наших болельщиков. После матча, когда мы подошли к трибунам, наши болельщики полностью перекричали болельщиков «Спартака». Было очень приятно, что у нас есть такая поддержка, поэтому вдвойне досадно было проиграть матч.

- После второго пропущенного у вас было четыре голевых момента. Команда хорошо отреагировала, но не забила. Вратарь соперника был настолько хорош?

- Я думаю, что мы должны были сами реализовать свои моменты. Для этого у нас было всё. Вдвойне обидно, что я мог дать голевой пас, который мог завершить Евгеньев. Это было бы круто, но были хорошие моменты. Мне очень понравился Тюкавин, который вышел на замену. У него было сразу несколько моментов. Молодые ребята очень хорошо чувствуют, куда надо открываться, где принять пас. Они так играючи, кажется, всё делают легко. Конечно, есть моменты, жаль, что не забили, но обязательно все придет, на то они и молодые ребята, чтобы не в каждой игре решать хорошие или стопроцентные моменты. Все впереди у нас, будем двигаться дальше. Жаль опять же с турнирной точки зрения, что мы не выиграли. Тем не менее, чемпионат еще не закончен, все будет меняться. Тот же результат «Арсенал» - ЦСКА, мы будем бороться до последнего матча. Сейчас у нас впереди тяжелый непростой матч с «Краснодаром». У нас осталось мало времени, нужно хорошо подготовиться и сыграть хорошую игру. Мы это умеем, мы это можем.