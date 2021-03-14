Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шунин: «Жаль, что не забили, но обязательно всё придет, на то они и молодые ребята»

14 Марта 2021, 11:18,

Вратарь «Динамо» Антон Шунин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2).

- Вы хорошо играли, имели много моментов, вы здорово выручали команду, но какие эмоции после этого матча?

- Конечно, осадок от того, что мы проиграли и проиграли дома. Было огромное количество болельщиков, было очень хорошо слышно наших болельщиков. После матча, когда мы подошли к трибунам, наши болельщики полностью перекричали болельщиков «Спартака». Было очень приятно, что у нас есть такая поддержка, поэтому вдвойне досадно было проиграть матч.

- После второго пропущенного у вас было четыре голевых момента. Команда хорошо отреагировала, но не забила. Вратарь соперника был настолько хорош?

- Я думаю, что мы должны были сами реализовать свои моменты. Для этого у нас было всё. Вдвойне обидно, что я мог дать голевой пас, который мог завершить Евгеньев. Это было бы круто, но были хорошие моменты. Мне очень понравился Тюкавин, который вышел на замену. У него было сразу несколько моментов. Молодые ребята очень хорошо чувствуют, куда надо открываться, где принять пас. Они так играючи, кажется, всё делают легко. Конечно, есть моменты, жаль, что не забили, но обязательно все придет, на то они и молодые ребята, чтобы не в каждой игре решать хорошие или стопроцентные моменты. Все впереди у нас, будем двигаться дальше. Жаль опять же с турнирной  точки зрения, что мы не выиграли. Тем не менее, чемпионат еще не закончен, все будет меняться. Тот же результат «Арсенал» - ЦСКА, мы будем бороться до последнего матча. Сейчас у нас впереди тяжелый непростой матч с «Краснодаром». У нас осталось мало времени, нужно хорошо подготовиться  и сыграть хорошую игру. Мы это умеем, мы это можем.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Антон Шунин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола