Федун - о решении КДК: «У болельщиков «Спартака» возникает теория заговора»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун в интервью РБК прокомментировал решение КДК РФС об отмене желтой карточки хавбека «Динамо» Даниила Фомина в преддверии очного поединка команд. При этом предупреждение защитника «красно-белых» Самуэля Жиго осталось в силе, он пропустит дерби.

«Перед дерби одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют. Это выглядит странно. Естественно, у наших болельщиков возникает теория заговора», - сказал Федун.

Дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 13-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

В настоящий момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» располагаются на третьей строчке.