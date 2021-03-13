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Хинкель: «Уже имеем печальный опыт, когда не успевали менять игрока с жёлтой карточкой»

13 Марта 2021, 21:39,

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель на пресс-конференции после матча с «Динамо» (2:1) поговорил о схеме и заменах.

- В последних матчах «Спартак» вернулся на игру в три защитника и так играет лучше. Для чего тогда был нужен переход в четыре, который не принес ничего хорошего команде? Эксперимент признан неудачным?

- Нет, я повторюсь, что схема с 4 защитника абсолютно жива. Мы думали о ней и при подготовке к этому матчу. Этот вариант остается у нас на вооружении, и кто знает, возможно, еще вы увидите эту схему на поле.

- Как вам сегодня игра Ильи Кутепова, который давно не играл на позиции защитника?

- Илья сегодня хорошо сыграл, и мы с самого начала знали, что он не подведет, потому что было видно, что он постоянно работает, выкладывается на каждой тренировки из недели в неделю. Он настоящий профессионал с большой буквы, поэтому так работая, он постоянно ждет своего шанса, и когда он выпадает, Илья к нему на 100% готов. Что он сегодня и показал в этом матче.

- Болельщики сделали вывод, что своими заменами «Спартак» делал ставку на то, чтобы играть на удержание в концовке матча. Обычно это огромная победа для «Спартака». Если не брать чемпионский сезон, «Спартак» закрывается и результат не удерживает, а вы сегодня этого не боялись? Действительно ли играли только на удержание от обороны?

- Наши замены также стоит рассматривать в свете замен «Динамо». После того, как они стали уступать в счете, выпустили больше игроков в нападение. Соответственно нам, чтобы уравнять ход матча, пришлось выпустить больше игроков оборонительного порядка. Кроме того, ряд сегодняшних замен был обусловлен желтыми карточками, в частности Айртона и Куинси, потому что мы уже имеем печальный опыт, когда не успевали менять игрока с желтой карточкой. Все прекрасно помнят, к чему это неоднократно приводило. Поэтому  также перестраховались и вовремя заменили наших ребят, кто был на желтых.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Андреас Хинкель
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