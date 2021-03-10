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Силкин: В дерби «Динамо» - «Спартак» не будет столько голов, как с «Краснодаром», потому что у хозяев оборона поинтереснее

10 Марта 2021, 14:38,

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».

- «Спартак» подходит к игре с «Динамо» после разгрома «Краснодара», «бело-голубые» имеют три победы подряд. Кто для вас фаворит?

- Это дерби, в котором будет сумасшедшая самоотдача. Кто больше наошибается, тот и проиграет. «Динамо» сейчас в неплохом состоянии, а в последнем матче «Спартак» разродился голами. Проблем в обороне у команд хватает, поэтому, кто использует ошибки соперника, тот и победит.

- За счет чего «Динамо» удался такой рестарт чемпионата – три победы?

- Там молодые ребята, команда играет в охотку. Хорошее движение и контроль мяча. Они скученно подходят к чужой штрафной площади, пытаются искать ходы на второго, третьего.

- У «Динамо» имеются проблемы в обороне. Нет опасений, что «Спартак» забьет много мячей, как «Краснодару»?

- Оборона у «Динамо» поинтереснее, чем была у «быков». Там Ионов играл на позиции защитника. Понятно, что это не его место, поэтому были ошибки. Но у «Спартака» не будет играть Жиго.  Видимо, выйдет Кутепов.

- Можно ожидать проблем в обороне «Спартака» из-за отсутствия Жиго?

- Это один из лидеров команды. Здорово играет наверху и очень хорошо взаимодействует с Джикией в штрафной площади. Потеря таких игроков всегда значима. Будем смотреть, как построит игру в обороне команда Тедеско, ведь обороняются всей командой, а не звеньями. Будут даны тренерские установки, и задача футболистов - безошибочно их выполнять. Потому что надо сперва обезопасить свои ворота. Если сзади будет ноль, то команда не проиграет.

- Мы не увидим такого открытого футбола, как в матче с «Краснодаром»?

- Нет. Соперники будут очень осторожно начинать игру. Забитый мяч игру раскроет, и будет поинтереснее. Но с первых минут мы увидим осторожную игру.  

- Кто самый опасный в нападении «Спартака»?

- У «Спартака» вообще быстрая атака. Если брать индивидуальные качества, то нападающие «красно-белых» класснее. Если дать им свободу, они могут навести шороху. Задача будет насытить зоны, чтобы соперник не мог туда врываться. И обязательно играть плотно с футболистами середины поля, от которых нападающие могут получать передачи.

- В середине поля видите проблемы у «Спартака»?

- Все зависит от игроков. Кто-то чуть недобежал или мяч отскочил от кочки. Всего нельзя предусмотреть. Хотя тренеры будут стараться учесть все.

- Фомин у «Динамо» тоже не сыграет в дерби. Это потеря для «Динамо»?

- Да. Однозначно. Он в центре поля всегда искал ходы, вторым темпом врывался. И мячи забивал. Это сейчас одна из ключевых фигур «Динамо».

- Какие козыри команды могут противопоставить друг другу? 

- У «Спартака» хорошая атака. Если динамовцы смогут ее нейтрализовать, то им будет легче. Какие-то свои козыри бело-голубые покажут – будут пытаться проводить свои действия.

Елена Григорьевская
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Сергей Силкин
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