Шварц: «Не могу сказать, что в матче против «Спартака» мы могли бы называться фаворитами»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча с «Тамбовом» оценил игру отдельных футболистов и поговорил о следующей встрече, со «Спартаком».

- Сегодня после большого перерыва на поле вышел Дмитрий Скопинцев. Как оцените его игру? Не было ли желания поберечь Дмитрия перед дерби со «Спартаком»? Сегодня погода была не лучшая, и снег шел, поле тяжелое.

- У Скопинцева сегодня была первая игра после достаточно продолжительного перерыва, он последние 10 дней тренировался в общей группе. То, что он сегодня отыграл 90 минут, мы этому рады. Понятно, что погода и поле были не самыми простыми для игры, но сегодняшний матч показал, что он достаточно хорошо готов касательно нагрузок. Дальше мы примем решение. Что касается следующей игры со «Спартаком», решение тоже будет принято позже.

- Агент Шарля Каборе заявил, что тот, скорее всего, не продлит контракт с «Динамо» из-за лимита. Нужен ли Каборе вам в команде?

- В первую очередь я бы отметил его человеческие качества. Они на абсолютно высшем уровне, мне это очень нравится. Также это человек, который значим в команде, он играет большую роль в коллективе. Что касается ситуации с контрактом и его дальнейшим продлением или нет, то я пока не озадачен тем, что будет летом.

- У «Динамо» три победы подряд в чемпионате и Кубке. Согласны ли вы, что «Динамо» подходит фаворитом к следующему матчу со «Спартаком»?

- Наверное, нет. Я бы не мог сказать, что в матче против «Спартака» мы могли бы называться фаворитами. Да, мы очень хорошо поработали на зимних сборах. Соответственно три победы, которые мы одержали, все были разными. В то же время мы очень рады такому результату.

- Фомин получил сегодня четвертую желтую карточку и не сможет принять участие в дерби против «Спартака». Уже думаете, кем его замените в центре поля?

- Дайте мне больше времени, чтобы я мог ответить на этот вопрос. У нас есть варианты замены Фомина. Дело в том, что у нас впереди целый недельный тренировочный цикл, в течение которого мы примем решение касательно, кто сможет заменить Даниила в центре поля.

- Остались ли вы довольны качеством завершения атак? Сегодня «Динамо» нанесло 28 ударов по воротам соперника, и 9 были в створ.

- Да, я согласен, что мы создали достаточно много моментов, но не все смогли реализовать. Чего нам не хватало, так это точности и спокойствия в завершающей стадии атаки. Ребята достаточно большое давление оказывали на игроков «Тамбова». В то же время мы не позволили сопернику создать много моментов в контратаках.