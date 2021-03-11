Кафельников сделал прогноз по следующему тренеру «Спартака»

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11 Марта 2021, 21:21,
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Болельщик «Спартака» Евгений Кафельников уверен, руководству его любимой команды не стоит торопиться с заменой Доменико Тедеско, готового уйти со своего поста летом 2021 года.
- Сейчас, как мне кажется, никто из квалифицированных тренеров не придет, чтобы доигрывать сезон. Летом уйдет Тедеско, и там уже будет другая ситуация, - приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Что касается национальности наставника, то ситуация будет определяться в зависимости от лимита на легионеров, считает экс-теннист. Если ограничения на количество иностранных игроков отменят, тогда наверняка у руля «Спартака» окажется иностранец.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Евгений Кафельников
Если бы просматривался хотя бы один достойный кандидат из российских, то рассуждения о национальности могли бы иметь место.
Я бы был не против подумать о Слуцком, но, боюсь, даже в его случае совсем не глупого человека, главное российское противостояние помешает ему принять Спартак.