Кафельников сделал прогноз по следующему тренеру «Спартака»

Болельщик «Спартака» Евгений Кафельников уверен, руководству его любимой команды не стоит торопиться с заменой Доменико Тедеско, готового уйти со своего поста летом 2021 года.

- Сейчас, как мне кажется, никто из квалифицированных тренеров не придет, чтобы доигрывать сезон. Летом уйдет Тедеско, и там уже будет другая ситуация, - приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Что касается национальности наставника, то ситуация будет определяться в зависимости от лимита на легионеров, считает экс-теннист. Если ограничения на количество иностранных игроков отменят, тогда наверняка у руля «Спартака» окажется иностранец.