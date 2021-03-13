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Четыре футболиста, благодаря которым «Спартак» переломил «Динамо» в дерби

13 Марта 2021, 21:45,

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Куражный «Спартак» перестрелял «Динамо» в московском дерби. Голов много не случилось, но игра держала в напряжении, каждую секунду случался какой-то нервный эпизод или опасный момент. «Бело-голубые» проиграли, а «красно-белые» вскочили на вторую строчку. Победу можно назвать заслуженной. Статистика матча: владение мячом - 47:53, удары по воротам - 11:13, в створ - 7:6, угловые - 4:4.

Случилась месть за Кубок России, откуда подопечные Шварца футболистов Тедеско выбили. Кто же позволил «Спартаку» добиться нужного результата и переломить «Динамо» в дерби? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 8,0. За потрясающую вовлечённость в игру Максименко заслужил очень высокую оценку. «Динамо» даже по воротам не било до последней 15-минутки, но затем Максименко двумя классными сейвами о себе напомнил, потащив удары Варелы и Тюкавина. Не замёрз голкипер.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ- 6,0. Довольно средний футбол продолжает демонстрировать капитан «Спартака», Сегодня он Захаряну проигрывал в резкости, легко пропускал Тюкавина, даже Грулёву позволял убежать. Резкости Георгию явно не достаёт, но в борьбе был хорош, выиграв 6 эпизодов из 7.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ - 6,0. В самом центре играл Илья, взявший на себя роль «Босса». Итог тоже средний. Великолепен был на перехватах (6 раз), однако при проникающих передачах «Динамо» проваливался, упуская Тюкавина. Да и длинные передачи Ильи ни разу за семь попыток до адресата не дошли.

ПАВЕЛ МАСЛОВ - 6,0. Если бы не автогол - Маслов стал бы лучшим в тройке центральных защитников «Спартака». Своевременно шёл в отбор, накопив пять удачных эпизодов, играл на перехватах, почти не проигрывал борьбу (всего 2 раза из 8). Но что случилось с Павлом в том эпизоде, понять сложно.  

АЙРТОН - 6,5. Крайние защитники «Спартака» сегодня отыграли хорошо. Переиграли оппонентов явно. Если бы Айртон меньше симулировал, то удалил бы Паршивлюка, а так Сандро Шварц успел в экстренном порядке заменить Сергея. Со скоростью бразильца «Динамо» не справилось, но пользы он не так много принёс.

ВИКТОР МОЗЕС - 8,0. Сегодня за 40 минут Мозес успел гораздо больше, чем обычно за весь матч. Забил гол шикарным ударом с острого угла, трижды удачно шёл в дриблинг, выиграл всю борьбу на фланге. С таким Мозесом «Спартак» бы гораздо раньше переломил «Динамо», но травма спутала карты.

РОМАН ЗОБНИН - 5,0. Неожиданно слабо провёл матч Роман Зобнин, ставший слабым звеном в полузащите «Спартака». Очень много ошибок в передачах - каждая третья летела в никуда, особенно плохо Роману удавались диагонали. Всего 20 потерь накопил Зобнин.

АЛЕКС КРАЛ - 8,0. На фоне Зобнина Крал смотрелся просто монструозно. Чех успевал абсолютно везде, выиграв 8 единоборств из 10, собрав три отбора и три перехвата. При этом, он ещё и два опасных момента создал, особенно круто выкатив Соболеву на 11-метровую отметку после сольного прохода.

КУИНСИ ПРОМЕС - 5,5. Один финт Зидана, отправивший в буфет Ордеца - маловато для нового-старого лидер «Спартака». Сегодня Куинси был малозаметен, дважды пробил мимо из хорошей позиции, зато много разговаривал с арбитром, получил жёлтую карточку. Ещё и единоборства не получались - проиграл пять из шести.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 5,0. Шведу тоже пожелаем здоровья и поскорее забыть этот матч. Очень редко появлялся в кадре нападающий. Неплохо поддерживал атаку, когда мяч находил, но включался уж слишком редко. 14 точных передач и ноль ударов по воротам за 90 минут.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - 8,5. А вот Соболев трудился не покладая рук. Александр бегал и боролся до последней секунды, хотя уже ноги подкашивались от усталости. В итоге - гол и голевая передача, а вместе с ними и звание, наверное, главного героя встречи. За самоотверженность и старание Соболев его точно заслужил.

НАИЛЬ УМЯРОВ - б/о.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - б/о.

ИЛЬЯ ГАПОНОВ - б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва
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Комментарии (1)
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0
redwhite1959
13 Марта 2021, 23:06

А где оценки Умярову и Понсе? Умяров - считаю - отыграл на 6-ку, а Понсе за 20 минут пребывания на поле нанёс два шикарных удара по воротам Шунина - 7,5 - не меньше!))

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