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Шварц: «Сейчас абсолютно другая игра со «Спартаком», мы начинаем с нового листа»

13 Марта 2021, 18:47,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я вижу, у вас хорошее настроение перед игрой? Тем более что Доменико Тедеско ваш соотечественник.

- В данном случае это не имеет ничего общего с Доменико, у нас впереди очередное дерби, и сейчас мы перед ним.

- Всего 21 день прошел с момента кубкового противостояния.

- Да, мы понимаем, что выиграли кубковый матч, но сейчас абсолютно другая игра, мы начинаем с нового листа, понимаем, что нам противостоит очень сильный соперник. Надеюсь, сегодня мы проявим себя.

- Для вас важно, что Фомин сможет играть в этом матче?

- Да, все верно, мы получили эту хорошую новость в четверг вечером. Фомин для нас важный, системообразующий игрок,  мы рады, что он сегодня примет участие в матче.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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