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Крал: «В Кубке пропустили два обидных гола, здесь же нам, наоборот, немного повезло»

14 Марта 2021, 18:13,

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал не видит большой разницы между двумя матчами с «Динамо» (0:2 и 2:1), которые за три недели были сыграны в Кубке России и Премьер-лиге.

— Считаю, достаточно мало разницы между матчем Кубка и этой игрой. В Кубке мы тоже неплохо действовали, но пропустили два обидных гола. Здесь же нам, наоборот, немного повезло, - приводит слова хавбека пресс-служба «красно-белых».

Также чешский легионер похвалил игру голкипера Александра Максименко, который в субботу совершил несколько красивых спасений. Также Крал отметил, что упрощение игры «Спартака» было вызвано неважным состоянием газона, поэтому его команда чаще применяла длинные передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Алекс Крал
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Комментарии (1)
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0
8891SM
14 Марта 2021, 19:54

Алекс! не знаешь русской поговорки- везет сильнейшему!

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