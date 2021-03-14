Крал: «В Кубке пропустили два обидных гола, здесь же нам, наоборот, немного повезло»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал не видит большой разницы между двумя матчами с «Динамо» (0:2 и 2:1), которые за три недели были сыграны в Кубке России и Премьер-лиге.

— Считаю, достаточно мало разницы между матчем Кубка и этой игрой. В Кубке мы тоже неплохо действовали, но пропустили два обидных гола. Здесь же нам, наоборот, немного повезло, - приводит слова хавбека пресс-служба «красно-белых».

Также чешский легионер похвалил игру голкипера Александра Максименко, который в субботу совершил несколько красивых спасений. Также Крал отметил, что упрощение игры «Спартака» было вызвано неважным состоянием газона, поэтому его команда чаще применяла длинные передачи.