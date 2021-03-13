Стало известно, какую травму получил Мозес

«Спартак» в субботу обыграл «Динамо» в дерби Москвы с результатом 2:1. Ещё в первом тайме «красно-белые» заменили Виктора Мозеса, успевшего к тому моменту забить гол. Антон Фетисов, возглавляющий департамент московского клуба по коммуникациям, высказался о состоянии нигерийского футболиста.

По словам Фетисова, Мозес повредил боковую связку левого колена. Футболисту нужно пройти МРТ.

Представитель «Спартака» не исключил, что Мозес может успеть восстановиться ещё до международной паузы на игры сборных.

Добавим, что «Спартак» по итогам тура забрался на второе место в таблице российского чемпионата.