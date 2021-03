Шварц: Если Моуринью Special one, то я бы выразил себя как Russian one

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» поделился мнением о сопернике и ответил на другие вопросы.

- Не пугает ли вас счет 6:1, с которым «Спартак» разгромил «Краснодар»?

- Я бы не стал говорить о каком-то страхе в данном случае. Мы уважаем соперника и понимаем, насколько хорошо он провел последний матч. Доказательством тому является результат. Это не удивительно, потому что «Спартак» обладает россыпью отличных игроков. Мы понимаем, насколько он силен. Для нас будет важно в игре в субботу проявить свои лучшие качества, также как мы сделали в матче на Кубок.

- В игре на Кубок не принимал участия Крал. Согласны ли вы, что с ним без него это две разные команды?

- Да, мы понимаем, что Крал - достаточно важный игрок в схеме «Спартака», понимаем, что он не принимал участия в матче, и это могло быть потерей для «Спартака». Но что касается именно нас, то мы фокусируемся на своей игре. Нам важно проявить свои сильные качества и сыграть максимально сконцентрировано и в то же время нейтрализовать сильные качества соперника.

- На ваш взгляд, «Спартак» выставит состав с тремя центральными защитниками или сыграет в четыре ввиду отсутствия Жиго?

- Мы понимаем, что «Спартак» может применить обе схемы, так же как и мы, но когда команда выходит на поле, большую роль играют нюансы и мелочи. Это то, что может оказать решающий фактор на результат игры.

- Не устали ли вы от московских холодов?

- Нет, я не могу сказать, что устал от московских морозов и хорошо себя чувствую. Важно тепло одеваться. За последние два дня, когда было достаточно морозно на улице, мы провели две хорошие тренировки. Погода сейчас хорошая, но я хотел бы посмотреть на Москву при лучах солнца в более теплую погоду.

- Увидим ли мы у вас когда-нибудь схему с двумя нападающими?

- Да, конечно, на бумаге мы играем с одним нападающим, но опасные моменты создает не только он, а игроки линии атаки. В атаку очень часто подключаются игроки полузащиты. У нас активные действия от «восьмерок» всегда исходят. Как мы будем действовать завтра и в ближайшее время, покажет время.

- Моуринью говорил, что он Special one, Клопп, что он Normal one, а какой one Шварц?

- Если говорить об игре слов, то я бы выразил себя как Russian one, но здесь я бы не хотел вдаваться в игру слов, которая так любима Моуринью и Клоппом.