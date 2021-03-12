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Кирьяков о регрессе в российском футболе: «Мы играем медленно, думаем медленно, бежим медленно»

12 Марта 2021, 16:38,

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал новость о том, что Россия опустилась на 8 место в рейтинге УЕФА, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Это наши результаты, это итог того, что мы показали на европейской арене. Из-за этого падает клубный рейтинг, а следовательно и рейтинг чемпионата. Это, конечно, грустно. Но что тут говорить, это наш уровень. Мы играем медленно, думаем медленно, бежим медленно, у нас нет индивидуально сильных игроков - все это и определяет такой результат.

Я не думаю, что это связано с лимитом на легионеров. Мое мнение такое: если мы отменим лимит, то будет засилье легионеров среднего уровня, которые будут мешать нашим молодым игрокам. Это проблема глобальная. Это организация и отношение к тому, что ты делаешь. Прежде всего это касается руководителей клубов. Я не беру частные клубы, где сам хозяин всегда следит, как все работает, я говорю о дотационных, бюджетных клубах. Там задачи совсем другие нежели создание клуба хорошего уровня», - сказал Кирьяков.

Нужно ли в России отменить лимит на легионеров?
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сергей Кирьяков
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Комментарии (2)
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1
redwhite1959
12 Марта 2021, 17:18

Пусть руководители клубов приведут зарплаты игроков и тренеров их РЕАЛЬНОМУ уровню и тогда регресс сменится прогрессом. И отмена лимита на легионеров здесь ни при чём!

0
Spirit
12 Марта 2021, 16:53

Главное пилим быстро)

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