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Ларссон: «С «Динамо» нужно сыграть так же, как с «Краснодаром»

12 Марта 2021, 12:42,

Шведский форвард Джордан Ларссон, который играет за московский «Спартак», поделился ожиданиями от поединка с «Динамо» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.

«В Кубке нам не хватило энергии. Для таких игр важно подходить в таком же настроении, как и к матчу с «Краснодаром», убивать соперника. Надеюсь, в этот раз сыграем, как с «Краснодаром», - поведал нападающий в беседе с пресс-службой «красно-белых».

Матч «Динамо» - «Спартак» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 13-го марта. Начало противостояния запланировано в 19:00 по московскому времени.

По итогам 21-го тура Премьер-лиги подопечные Сандро Шварца занимают пятую строчку в турнирной таблице. Команда Доменико Тедеско располагается на третьем месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Джордан Ларссон
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