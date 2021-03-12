Ларссон: «С «Динамо» нужно сыграть так же, как с «Краснодаром»

Шведский форвард Джордан Ларссон, который играет за московский «Спартак», поделился ожиданиями от поединка с «Динамо» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.

«В Кубке нам не хватило энергии. Для таких игр важно подходить в таком же настроении, как и к матчу с «Краснодаром», убивать соперника. Надеюсь, в этот раз сыграем, как с «Краснодаром», - поведал нападающий в беседе с пресс-службой «красно-белых».

Матч «Динамо» - «Спартак» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 13-го марта. Начало противостояния запланировано в 19:00 по московскому времени.

По итогам 21-го тура Премьер-лиги подопечные Сандро Шварца занимают пятую строчку в турнирной таблице. Команда Доменико Тедеско располагается на третьем месте.