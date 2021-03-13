​«Спартак» потерял Ларссона в концовке дерби с «Динамо»

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13 Марта 2021, 21:04,
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В субботу вечером «Спартак» обыграл «Динамо» в дерби на выезде и поднялся на вторую позицию в турнирной таблице российского чемпионата.
Под занавес поединка для «красно-белых» произошёл неприятный момент. Травму получил нападающий команды Джордан Ларссон. Шведа унесли с поля на носилках, и на замену был выпущен полузащитник Йоррит Хендрикс.
Следующий матч «Спартак» проведёт в четверг, восемнадцатого марта. Соперником команды Доменико Тедеско будет «Урал». Тренер «красно-белых» сможет присутствовать на скамейке около поля, отбыв три матча дисквалификации.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
Никто никого в концовке матча не терял, просто закосил чел что бы выиграть минутку времени, носилки - прикрытие, типа для пущей важности и серьёзности момента...)