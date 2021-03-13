​«Спартак» потерял Ларссона в концовке дерби с «Динамо»

В субботу вечером «Спартак» обыграл «Динамо» в дерби на выезде и поднялся на вторую позицию в турнирной таблице российского чемпионата.

Под занавес поединка для «красно-белых» произошёл неприятный момент. Травму получил нападающий команды Джордан Ларссон. Шведа унесли с поля на носилках, и на замену был выпущен полузащитник Йоррит Хендрикс.

Следующий матч «Спартак» проведёт в четверг, восемнадцатого марта. Соперником команды Доменико Тедеско будет «Урал». Тренер «красно-белых» сможет присутствовать на скамейке около поля, отбыв три матча дисквалификации.