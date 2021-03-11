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​Фомин и Марио Фернандес смогут сыграть в ближайшем туре РПЛ, их карточки отменены

11 Марта 2021, 18:01,

КДК РФС принял решения об отмене жёлтых карточек хавбека «Динамо» Даниила Фомина и защитника ЦСКА Марио Фернандеса, показанных игрокам в прошлом туре.

Таким образом, Фомин сможет принять участие в дерби против «Динамо», а Фернандес – в поединке против тульского «Арсенала».

Ранее мы сообщали, что КДК ответил отказом на апелляцию «Спартака» по отмене предупреждения для Самуэля Жиго. Защитник «красно-белых» с «Динамо» сыграть не сможет.

Добавим, что хавбек «Сочи» Никита Бурмистров дисквалифицирован за грубый фол на две игры РПЛ. Футболист не сыграет против «Локомотива» и «Тамбова». А вот Антон Заболотный ближайший матч сочинцев пропустит, его лишняя жёлтая карточка осталась в силе. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, Сочи, Марио Фернандес, Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Даниил Фомин
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