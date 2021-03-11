​Фомин и Марио Фернандес смогут сыграть в ближайшем туре РПЛ, их карточки отменены

КДК РФС принял решения об отмене жёлтых карточек хавбека «Динамо» Даниила Фомина и защитника ЦСКА Марио Фернандеса, показанных игрокам в прошлом туре.

Таким образом, Фомин сможет принять участие в дерби против «Динамо», а Фернандес – в поединке против тульского «Арсенала».

Ранее мы сообщали, что КДК ответил отказом на апелляцию «Спартака» по отмене предупреждения для Самуэля Жиго. Защитник «красно-белых» с «Динамо» сыграть не сможет.

Добавим, что хавбек «Сочи» Никита Бурмистров дисквалифицирован за грубый фол на две игры РПЛ. Футболист не сыграет против «Локомотива» и «Тамбова». А вот Антон Заболотный ближайший матч сочинцев пропустит, его лишняя жёлтая карточка осталась в силе.