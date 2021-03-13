​Фанатов «Спартака» не выпускали с гостевой трибуны после дерби

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13 Марта 2021, 22:53,
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Известный фанат «Спартака» по прозвищу Угодник сообщил в Twitter о том, что поклонников «красно-белых» на протяжении часа не выпускали из гостевого сектора. Несмотря на холод, людей не пропускали в подтрибунное помещение и даже в туалет, выясняя, что использовал пиротехнические средства на секторе.
«Прямо как в девяностые. Ау, РПЛ, что происходит?» - написал Угодник. Публикация была сделана почти час назад, новой информации с тех пор на страничке не появлялось.
Напомним, «Спартак» обыграл «Динамо» на выезде, в результате чего поднялся на вторую строчку в таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва