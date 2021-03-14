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Реванш случился: Как Тедеско сделал работу над ошибками, и «Спартак» победил «Динамо»

14 Марта 2021, 12:46,

«Динамо» и «Спартак» провели второй матч за короткий промежуток времени, и на этот раз победителями стали «красно-белые». Причём заслуженно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка.

Этого всего могло не быть, если бы не восхитительная игра Максименко — его два важнейших сейва спасли «Спартак» от упущенной победы. Молодой вратарь вообще здорово начал 2021-й календарный год, а с учётом отсутствия практики у Матвея Сафонова должен в понедельник получить вызов в сборную России. Однако было бы не совсем правильно считать его главным героем. У «Спартака» были свои моменты, чтобы решить исход поединка раньше. Так что вряд ли стоит оценивать результат матча, исходя из нереалистичных моментов.

Совсем недавно мы видели совсем другой матч между «Динамо» и «Спартаком». Кубковая встреча была крайне низкого качества, в субботу же мы увидели хороший футбол. «Динамо» выглядело достойно, просто «красно-белые» были лучше.

Тедеско сделал работу над ошибками и, кажется, окончательно вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Эта расстановка работает, так что вряд ли стоит ждать в ближайшее время переход вновь к 4-4-2. Второй матч подряд мы видим, что спартаковское атакующее трио с Промесом способно на большие дела. Формально результативные очки заработал только Соболев — передача и гол с пенальти. Однако очевидно также, что давление Промеса, Ларссона и вышедшего Понсе было серьёзным.

«Спартак» по всем статистическим показателям сыграл лучше, продемонстрировав при этом характер и переломив игру после глупого автогола. «Динамо» в целом мало что показало. Кроме тех самых двух сейвов Максименко сложно вспомнить что-то интересное, созданное хозяевами.

«Спартак» всё более выглядит цельной командой. В этой связи грядущий уход Тедеско может стать трагедией. Только команда начала выстраиваться в некую единую схему, а тут такая шоковая терапия.

Впереди «красно-белых» ждёт «Урал» — традиционно неприятный соперник. Причём москвичи, видимо, сыграют не в оптимальном составе — травмы Мозеса и Ларссона не кажутся такими, которые лечатся за пару дней. Тем не менее «Спартак» не имеет права терять очки в игре с командой из Екатеринбурга, если мечтает попасть в Лигу чемпионов.

Матч против «Урала» интересен ещё с одной точки зрения. «Спартак» здорово себя проявил против «Краснодара» и «Динамо», которые всё же старались играть в атаку. Теперь же ждёт «Урал», который будет обороняться. Прекрасная возможность проверить новообразованное атакующее трио.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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1
wertygaz
14 Марта 2021, 13:14

Жду с опаской, Спартак часто теряет очки с более слабыми соперниками...

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