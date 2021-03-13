Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Промес отреагировал на победу «Спартака» в дерби

13 Марта 2021, 23:05,

«Спартак» смог вырваться на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Это произошло благодаря победе команды Доменико Тедеско над «Динамо» в субботнем дерби Москвы с результатом 2:1.

На успешный результат отреагировал нападающий «Спартака» Куинси Промес, вернувшийся в команду ближе к закрытию зимней трансферной кампании в России. На своей страничке в Instagram Промес написал следующий текст: «Москва может быть только одного цвета».

От лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» за восемь туров до финиша чемпионата «Спартак» отстаёт на четыре зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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