Шварц: «В команде нет травмированных, и передо мной стоит сложная задача»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» ответил на вопросы по персоналиям.

- Руководство «Динамо» ведет с вами разговоры о том, на каком месте должно оказаться «Динамо» по итогам чемпионата?

- Мы достаточно много и плодотворно общаемся с руководством команды, но мы не говорим о том месте, на котором мы должны будем оказаться по итогам чемпионата. Для нас важно развитие команды, понимание того стиля игры, который мы пропагандируем. Это те вещи, на которые мы обращаем внимание.

- Каково состояние Ивана Ордеца, который получил повреждение в игре против «Ахмата», какие его шансы сыграть против «Спартака»?

- У Ивана были индивидуальные тренировки, но последние два занятия он провел в общей группе. Соответственно, он будет готов к матчу против «Спартака». На данный момент в команде нет травмированных, и передо мной стоит сложная задача, кого выпустить на эту игру, но я также готов отметить, что нам нужна эта конкуренция в составе, чтобы ребята постоянно были в тонусе.

- Вам головной боли добавляет игра Романа Нойштедтера на этой позиции. Как он заменял Ивана?

- На самом деле Роман Нойштедтер очень хорошо провел матч против «Тамбова». Я доволен его качеством игры. Как вы знаете, против «Тамбова» у нас было 70% владения мячом. Роман может сыграть хорошо как на позиции центрального защитника, так и на позиции опорного полузащитника.

- Вы использовали Варелу на разных флангах. Где ему удобнее играть, и где планируете его использовать в дальнейшем?

- Для него намного комфортнее играть на позиции крайнего правого защитника. В то же время он может сыграть и на позиции левого защитника. Касательно его позиции в следующем матче, пока это решение еще не принято.

- Получит ли шанс с первых минут Константин Тюкавин либо останется на скамейке запасных?

- Константин Тюкавин является кандидатом на то, чтобы выйти в стартовом составе. Гол, который он забил, выйдя на замену, очень красивый. Также он был очень важен. Я не могу пока дать точный ответ, выйдет ли он в стартовом составе либо на замену. Я не могу сказать, что у нас тот или иной игрок может быть назван исключительно решающим фактором. Для нас очень важно, как я повторялся, качества игры футболистов как при владении мячом, так и в игре в обороне. Это касается и каждого конкретного игрока, и чтобы мы коллективно, командно показывали такой футбол. Я также бы хотел отметить профессиональное отношение ребят не только на футбольном поле, но и вне него. Нам также важно поступательное развитие команды вперед.