Шварц ответил на вопрос о нейтрализации Промеса

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» поговорил о форме команды и персональной опеке Куинси Промеса.

- В каком состоянии сейчас находится Клинтон Нжи? Готов ли он выйти на поле и наконец-то помочь команде?

- Клинтон сейчас в порядке, он провел с нами весь тренировочный цикл перед этим матчем, завтра он будет готов принять участие в игре.

- В первых трех матчах после возобновления чемпионата «Динамо» уверенно проводило первые таймы, но в начале второго все время отдавала инициативу. Это попытка сыграть более прагматично, или команда все-таки не в оптимальном физическом состоянии находится?

- Наверное, на этот вопрос ответят статистические данные по итогам проведенных трех матчей. Если брать первую игру на Кубок против «Спартака», мы пробежали 120 километров, соответственно, на 7 км больше соперника. Да, «Спартак» доигрывал матч в меньшинстве, но тем не менее. Во второй и третьей играх команда пробежала по 119 километров. Если брать матч против «Тамбова», то у нас еще было 70% владения мячом. Я считаю, что мы сейчас находимся в хорошем физическом состоянии. Конечно, для молодой команды достаточно сложно находиться в одном игровом ритме и в одних кондициях. Бывают отрезки в матчах, когда на нас оказывается давление. Может быть, с этим связано. Но наша физическая готовность хорошая. Я считаю, что сейчас перед нами стоит цель увеличить те фазы, когда мы активно и интенсивно играем.

- Куинси Промес, который недавно перешел в «Спартак», насколько он является угрозой для «Динамо». Будете ли вы персонально готовиться к нему?

- Что касается игроков «Спартака», я хочу сказать, что каждый из них обладает высоким мастерством. Последний матч против «Краснодара» это доказал. Особенно если мы говорим об атакующем потенциале команды. Помимо Куинси Промеса также опасны те игроки «Спартака», которые могут выйти на замену. Что касается нашей игры, то для нас будет важно как и в матче на Кубок сыграть именно командно. Я бы не стал отмечать игру именно против Куинси Промеса. Здесь очень важна именно коллективная игра в обороне. Я бы сказал, что для меня важно, и в последнее время мы это показываем, что именно командные действия в обороне превалируют над тем, чтобы защищаться по каждому конкретному игроку.