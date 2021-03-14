Максименко: «Не обратили внимания на автогол Маслова, ещё было у нас 70 минут»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Динамо» (2:1).

- Тебя давно не признавали игроком матча, но это не главное, что сегодня случилось?

- 100%, сегодня лучшими были не 11, а 22, 23 даже, кто был в заявке и на замене, тренерский штаб, все лучшие были. Драка на поле была.

- Какое основное отличие сегодняшней игры от кубкового поражения?

- Сложно сказать. В прошлом матче нужно было выходить и только побеждать. В прошлый раз не повезло, пенальти еще надломил. В этот раз не надломил. Поэтому отыгрались и забили второй. В этом отличие, что мы забили голы больше, чем соперник.

- У тебя сэйвы как всегда хорошие, но сегодня супертоп. Какой из моментов был самым сложным?

- Во многих случаях мне повезло, и в первом моменте забежал и страховал открытый угол, просто в меня попал мяч. Второй раз - тоже чуть сблизился, и мяч попал.

- Сегодня забивал только «Спартак», у Павла Маслова автогол. Что там случилось?

- Ничего страшного, получается там прострел, он думал, что сзади игрок. Получился кикс от поля. Ничего страшного, мы не обратили на это внимания, еще было у нас 70 минут. Побежали вперед отыгрываться и сделали.

- Ты замечал, что в этом сезоне больше матчей, где вы пропускаете первыми и выигрываете?

- Лучше, конечно, не пропускать первыми, а просто играть на ноль и побеждать. Тенденция есть такая, но победа есть победа.

- То, что ты последние два матча ты играешь больше в длинный пас, чем короткий и средний, связано с тем, что Саша Соболев в стартовом составе?

- Это связано и с Сашей Соболевым и полем, которое плохого качества, к сожалению, и у нас на стадионе. Это из-за погоды, холодная зима была, Россия. Поэтому приходится упрощать игру немножко. Мы готовы, можно сказать, что это даже тренировали.

- Сегодня на стадионе была настоящая атмосфера дерби. Футбол потихонечку возвращается?

- Очень радует, что люди поддерживают, и их становится больше на стадионе. Чувствуется общая атмосфера игры, а не тренировочного матча. Мы только за, чтобы поскорее были полные стадионы.

- Твой друг Саша Ломовицкий сегодня забил ЦСКА и оригинально отпраздновал свой гол. Поздравил уже его?

- Еще не успел поздравить, потому что он забил перед нашей игрой. Красавчик. Мы же тезки и друг друга поздравим.