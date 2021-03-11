«Спартак» высказал претензии Дюкову из-за дисквалификации Жиго

11 марта КДК РФС аннулировал дисквалификации Даниила Фомина («Динамо») и Марио Фернандеса (ЦСКА) на поединки 22-го тура РПЛ. А вот четвёртая карточка в сезоне для Самюэля Жиго осталась в силе, и футболист «Спартака» не сумеет выйти на поле на выходных.

- Подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно, - гласит адресованное главе РФС Александру Дюкову заявление клубной пресс-службы «Спартака».

«Красно-белые» также надеются что РФС публично даст комментарий по мотивам своих решений.

Московское дерби запланировано на субботу, старт в 19:00.