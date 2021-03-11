«Спартак» высказал претензии Дюкову из-за дисквалификации Жиго

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11 Марта 2021, 20:37,
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11 марта КДК РФС аннулировал дисквалификации Даниила Фомина («Динамо») и Марио Фернандеса (ЦСКА) на поединки 22-го тура РПЛ. А вот четвёртая карточка в сезоне для Самюэля Жиго осталась в силе, и футболист «Спартака» не сумеет выйти на поле на выходных.
- Подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно, - гласит адресованное главе РФС Александру Дюкову заявление клубной пресс-службы «Спартака».
«Красно-белые» также надеются что РФС публично даст комментарий по мотивам своих решений.
Московское дерби запланировано на субботу, старт в 19:00.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
Ну как всегда)) Опять их ущемляют ))