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«Спартак» высказал претензии Дюкову из-за дисквалификации Жиго

11 Марта 2021, 20:37,

11 марта КДК РФС аннулировал дисквалификации Даниила Фомина («Динамо») и Марио Фернандеса (ЦСКА) на поединки 22-го тура РПЛ. А вот четвёртая карточка в сезоне для Самюэля Жиго осталась в силе, и футболист «Спартака» не сумеет выйти на поле на выходных.

- Подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно, - гласит адресованное главе РФС Александру Дюкову заявление клубной пресс-службы «Спартака».

«Красно-белые» также надеются что РФС публично даст комментарий по мотивам своих решений.

Московское дерби запланировано на субботу, старт в 19:00.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
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Комментарии (1)
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0
Zenituwka
11 Марта 2021, 21:06

Ну как всегда)) Опять их ущемляют ))

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