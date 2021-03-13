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Шварц: «Были достойны очка и должны были его завоевывать»

13 Марта 2021, 21:48,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:2).

- Как вы видели, игра была очень интенсивная, конкурентная, боевая. У нас было очень много хороших отрезков, ребята себя очень хорошо проявили. Мы бились до конца, старались переломить ход игры. Надо сказать, что у нас были хорошие моменты отыграться и сыграть 2:2. Я все-таки считаю, что мы сегодня были достойны очка и должны были его завоевывать. К сожалению, в некоторых моментах немного не повезло. Может быть, тому виной эти 11 метров, которые были поставлены в наши ворота. Соответственно, я считаю, что в общем и целом ребята сегодня очень хорошо себя проявили в сегодняшнем матче.

- Вы сказали, что у «Динамо» было много моментов, но они в основном были в концовке матча, когла Максименко тащил. При этом первый удар в створ «Динамо» нанесло на 76-й минуте. С чем вы это связываете?

- В первом тайме у нас тоже были подходы к воротам «Спартака», может быть, не хватило точности в завершающей стадии атаки. Я бы также отметил, что мы хорошо выходили из обороны в атаку. Это тоже был один из плюсов. Я также видел, что игра была моментами с равными шансами на успех. Я бы назвал этот матч очень конкурентным и боевым.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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