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Тренер «Динамо» Булут оценил состояние здоровья Шварца

16 Марта 2021, 12:18,

Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут на пресс-конференции перед матчем с «Краснодаром» поведал о состоянии здоровья заболевшего наставника Сандро Шварца.

- Что с Сандро Шварцом? Будет ли он в Краснодаре?

- Да, Сандро с каждым днем лучше, он будет в Краснодаре.

- Как отметили вчерашний день рождения, был ли традиционный торт от футболистов команды?

- Я вчера был на тренировочной базе «Динамо». Мы посидели немного с персоналом, выпили кофе с тортом, был, конечно, торт от игроков.

- Вопрос по состоянию команды после дерби со «Спартаком»? Насколько физические показатели команды позволяют не вносить изменения в стартовый состав? Или они ожидаются ввиду того, что игра посреди недели?

- У нас еще три дня до игры с «Краснодаром». Я пока не буду раскрывать все карты, у нас есть варианты, которые мы можем использовать в стартовом составе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц, Волкан Булут
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