Тренер «Динамо» Булут оценил состояние здоровья Шварца

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16 Марта 2021, 12:18,
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Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут на пресс-конференции перед матчем с «Краснодаром» поведал о состоянии здоровья заболевшего наставника Сандро Шварца.
- Что с Сандро Шварцом? Будет ли он в Краснодаре?
- Да, Сандро с каждым днем лучше, он будет в Краснодаре.
- Как отметили вчерашний день рождения, был ли традиционный торт от футболистов команды?
- Я вчера был на тренировочной базе «Динамо». Мы посидели немного с персоналом, выпили кофе с тортом, был, конечно, торт от игроков.
- Вопрос по состоянию команды после дерби со «Спартаком»? Насколько физические показатели команды позволяют не вносить изменения в стартовый состав? Или они ожидаются ввиду того, что игра посреди недели?
- У нас еще три дня до игры с «Краснодаром». Я пока не буду раскрывать все карты, у нас есть варианты, которые мы можем использовать в стартовом составе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц, Волкан Булут