Кечинов: «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов дал прогноз на ближайшее дерби между «Динамо» и красно-белыми, а также оценил шансы «Спартака» стать чемпионом страны в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Динамо» тоже находится в хорошей форме, в последних матчах они играют очень убедительно, побеждают. «Спартаку» предстоит очень трудная игра. Не думаю, что в этом матче будет забито много голов, потому что команды будут внимательно присматриваться друг к другу. Если делать какой-то прогноз, то я наверное склоняюсь к ничейному результату.

Шансы на чемпионство у «Спартака» есть, особенно после того, как все складывается - «Зенит» неудачно играет. Но зато другие команды подтягиваются, тот же ЦСКА идет хорошо, там ещё и «Сочи», и «Динамо», и «Локомотив» недалеко. Не знаю, хорошие шансы или нехорошие, но они есть. Теперь надо этими шансами попробовать воспользоваться», - сказал Кечинов.