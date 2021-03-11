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Кечинов: «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом»

11 Марта 2021, 16:14,

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов дал прогноз на ближайшее дерби между «Динамо» и красно-белыми, а также оценил шансы «Спартака» стать чемпионом страны в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Динамо» тоже находится в хорошей форме, в последних матчах они играют очень убедительно, побеждают. «Спартаку» предстоит очень трудная игра. Не думаю, что в этом матче будет забито много голов, потому что команды будут внимательно присматриваться друг к другу. Если делать какой-то прогноз, то я наверное склоняюсь к ничейному результату.

Шансы на чемпионство у «Спартака» есть, особенно после того, как все складывается - «Зенит» неудачно играет. Но зато другие команды подтягиваются, тот же ЦСКА идет хорошо, там ещё и «Сочи», и «Динамо», и «Локомотив» недалеко. Не знаю, хорошие шансы или нехорошие, но они есть. Теперь надо этими шансами попробовать воспользоваться», - сказал Кечинов.
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Валерий Кечинов
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Комментарии (1)
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0
sanay
11 Марта 2021, 16:59

При Федуне Спартак с его нестабильностью, слабым характером, дырявой защитой и слабым подбором главного тренера не способен воспользоваться последним шансом.. и если потеряет очки с Динамо, то уже не вклинится в борьбу за чемпионство межу Зенитом и ЦСКА.

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