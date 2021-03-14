Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​Романцев рассказал, что ему не нравится в Соболеве

14 Марта 2021, 09:32,

Легенда «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением по поводу Александра Соболева. В двух последних матчах против «Краснодара» и «Динамо» форвард «красно-белых» записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

«Слово «системообразующий» никак ему не подходит, на ногах плохо стоит. При любом соприкосновении он норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанна», - высказался Романцев для sport24.

Александр Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов». В тридцати матчах за «красно-белых» во всех соревнованиях Соболев записал на свой счёт двенадцать голов и шесть результативных передач на партнёров.

В субботу «Спартаку» удалось подняться на второе место в турнирной таблице российского чемпионата. От лидера в лице «Зенита» московская команда отстаёт на четыре очка за восемь туров до окончания сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Олег Романцев, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола