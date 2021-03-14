​Романцев рассказал, что ему не нравится в Соболеве

Легенда «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением по поводу Александра Соболева. В двух последних матчах против «Краснодара» и «Динамо» форвард «красно-белых» записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

«Слово «системообразующий» никак ему не подходит, на ногах плохо стоит. При любом соприкосновении он норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанна», - высказался Романцев для sport24.

Александр Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов». В тридцати матчах за «красно-белых» во всех соревнованиях Соболев записал на свой счёт двенадцать голов и шесть результативных передач на партнёров.

В субботу «Спартаку» удалось подняться на второе место в турнирной таблице российского чемпионата. От лидера в лице «Зенита» московская команда отстаёт на четыре очка за восемь туров до окончания сезона.