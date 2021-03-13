Шварц назвал причину поражения от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (1:2) попытался найти причину неудачи.

- Почему предпочли поставить в основу Сергея Паршивлюка? Была ли у вас мысль поменять его в перерыве матча, помня о его желтой карточке? В прошлом сезоне Сергей зарабатывал красные, имея предупреждения.

- По второму тайму мы понимали, что будет много единоборств и борьбы. Чтобы не обострять обстановку и не получать вторых желтых карточек, мы приняли решение поменять Сергея на седьмой минуте второго тайма.

- Вопрос по Захаряну, который продолжает всех впечатлять и был сегодня одним из лучших в «Динамо». Как оцените его прогресс, чего он может достичь, какой у него потенциал?

- Для Захаряна было первое такое серьезное дерби, тем более, он вышел с первых минут и отыграл весь матч. Я доволен его качеством игры, которое он показал. Также скажу, что он продолжает упорно работать на тренировках и проявляет себя с лучших сторон. Также нельзя забывать, что парню всего 17 лет. Я думаю, что у него все впереди. И прогресс у него будет впоследствии.

- Насколько для вас принципиально, что вашим соперником является тоже иностранный тренер Доменико Тедеско? Отличаются ли матчи против тренеров-россиян и иностранцев?

- Здесь мы не говорим о том, что тренер той или иной команды немец, русский или другой национальности. Что касается этого матча, то сегодня играло «Динамо» против «Спартака», поэтому я не стал бы заострять внимание на принадлежности к той или иной национальности?

- Вы сказали, что игра сегодня была очень интенсивной, а «Динамо», возможно, не уступало, но все-таки что стало главной причиной поражения, в чем не удалось себя проявить «Динамо»?

- В первую очередь я бы отметил очень высокий класс игроков «Спартака», очень сильного соперника. Вторая причина заключается в том, что в переходных фазах игры, в данном случае в переходе из обороны в атаку мы могли быть более точными. Дело в том, что после выигрыша второго мяча у нас были неточные передачи. Соответственно, мы не могли осуществлять переходы с завершением, опасными моментами. Это тоже является причиной, по которой сегодня тоже не удалось успешно сыграть. Я все-таки считаю, что по сегодняшней игре мы как минимум заслуживали одного очка. В таких матчах как сегодня решающими факторами становятся какие-то нюансы и мелочи.

- Насколько повлияла ситуация с Фоминым, когда вы всю неделю держали в голове один вариант игры против «Спартака» и лишь за день до игры узнали про отмену карточки? Не сыграло ли это злую шутку с «Динамо»?

- Вплоть до конца четверга мы не думали, что он сможет сыграть сегодня по причине дисквалификации, но к вечеру получили хорошую новость о том, что его дисквалификация была аннулирована. Соответственно в пятницу мы его уже встраивали в нашу схему. С точки зрения наполнения энергией и того, насколько мы подходили к матчу, я не думаю, что это играло определяющую роль.

- Захарян после пропущенного мяча проявил себя настоящим лидером команды, пытался обострять игру. Из центра шло больше угрозы от него, чем с фланга. Не собираетесь ли его больше использовать на позиции атакующего полузащитника?

- Мы очень довольны тем, что он может сыграть на разных позициях. Это игрок очень вариативный, он может действовать как на позиции вингера и десятки, так и на позиции восьмерки.