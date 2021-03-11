​Жиго пропустит матч с «Динамо», апелляцию «Спартака» отклонили

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11 Марта 2021, 17:14,
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго вынужден пропустить субботнее дерби Москвы против «Динамо» по причине перебора жёлтых карточек. «Красно-белые» подавали апелляцию, намереваясь отменить четвёртое предупреждение футболиста, вынесенное ему в игре против «Краснодара», но КДК эту апелляцию отклонил.
Дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком» в рамках двадцать второго игрового дня чемпионата России пройдёт в субботу, тринадцатого марта. Стартовый свисток прозвучит в семь часов вечера по московскому времени.
В нынешнем сезоне Самуэль Жиго забил три гола и отдал один голевой пас в двадцати матчах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
Кто бы сомневался. Это только Ростову, Цыска, Зегниду можно отменять желтые, а для Спартака - "не положено".