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​Жиго пропустит матч с «Динамо», апелляцию «Спартака» отклонили

11 Марта 2021, 17:14,

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго вынужден пропустить субботнее дерби Москвы против «Динамо» по причине перебора жёлтых карточек. «Красно-белые» подавали апелляцию, намереваясь отменить четвёртое предупреждение футболиста, вынесенное ему в игре против «Краснодара», но КДК эту апелляцию отклонил.

Дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком» в рамках двадцать второго игрового дня чемпионата России пройдёт в субботу, тринадцатого марта. Стартовый свисток прозвучит в семь часов вечера по московскому времени.

В нынешнем сезоне Самуэль Жиго забил три гола и отдал один голевой пас в двадцати матчах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
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Комментарии (1)
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sanay
11 Марта 2021, 17:20

Кто бы сомневался. Это только Ростову, Цыска, Зегниду можно отменять желтые, а для Спартака - "не положено".

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