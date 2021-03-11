​Жиго пропустит матч с «Динамо», апелляцию «Спартака» отклонили

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго вынужден пропустить субботнее дерби Москвы против «Динамо» по причине перебора жёлтых карточек. «Красно-белые» подавали апелляцию, намереваясь отменить четвёртое предупреждение футболиста, вынесенное ему в игре против «Краснодара», но КДК эту апелляцию отклонил.

Дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком» в рамках двадцать второго игрового дня чемпионата России пройдёт в субботу, тринадцатого марта. Стартовый свисток прозвучит в семь часов вечера по московскому времени.

В нынешнем сезоне Самуэль Жиго забил три гола и отдал один голевой пас в двадцати матчах.