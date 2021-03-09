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Игонин: «Возвращение Спаллетти не поднимет имидж чемпионата России»

09 Марта 2021, 14:47,

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал интерес «Спартака» к бывшему главному тренеру «Зенита» итальянцу Лучианно Спаллетти в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Имидж чемпионата возвращение такого специалиста не поднимет. Чтобы поднять имидж чемпионата надо побеждать на европейской арене. А у нас команды не выходят из групп и имеют всего 1 победу за 26 матчей, о чем здесь можно говорить? Ни о каком имидже мы сказать не можем.

Уход или приход кого-то в нашу лигу это лишь может быть повод, чтобы кто-то услышал в Европе о российском чемпионате, не более того. А на имидж это никаким образом повлиять не может. Даже игроки, которые к нам приезжают, никак не могут на это повлиять, какие бы они не были звездные. Приход одного человека не может повлиять на общую картину», - сказал Игонин.
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Лучано Спаллетти, Алексей Игонин
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