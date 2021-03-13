Хинкель ответил на вопрос о травмах Мозеса и Ларссона

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (2:1).

- Я думаю, что сегодня было интенсивное дерби, обе команды показали отличный футбол, но мы чуть больше контролировали ход игры в первом тайме, чуть больше были на половине поля соперника. Тем не менее, «Динамо» сегодня забило первым, но мы не сбавили темп, а продолжили, показали характер. Нам удалось сравнять счет. В перерыве я чувствовал, что мы можем продолжать давить, есть силы. Как оказалось, ощущения меня не подвели. Мы заставили игроков «Динамо» ошибиться в своей штрафной, что привело к 11-метровому удару. Повели в счете, могли забить еще, были хорошие моменты, однако нужно отдать должное игрокам «Динамо». У них сегодня тоже было много неплохих моментов, тем не менее, Максименко отлично себя сегодня показал и провел замечательный матч.

- Могло ли на настрой «Спартака» повлиять такие вещи, как отмененная желтая карточка Даниила Фомина, что вызвало эмоции в прессе, и поражение в Кубке России три недели назад?

- Может быть, отмененная желтая карточка и была дополнительной мотивацией для ребят сегодня, однако мы не поднимали эту тему, ни слова команде не сказали про эту карточку, никак не комментировали. Говорили о кубковом матче. Правда в том, что мы и ту игру контролировали, но проиграли, пропустив два гола со стандартов, однако понимали, что играли и в кубковой игре очень хорошо, поэтому сегодня выхолили на поле без страха и с уверенностью в своих силах.

- Есть ли предварительный диагноз по Мозесу и Ларссону?

- Нет, Джордана я еще не видел после игры, посмотрим, что там у него. Касаемо Мозеса, мне удалось с ним поговорить. Он сказал, что по ощущениям был контакт, удар в колено. Будто он немножко его подвернул. Также он сказал, что по ощущениям ничего страшного быть не должно, тем не менее, проведем все необходимые медицинские обследования, чтобы иметь в ближайшее время четкую картину по нему.