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​Спартаковец Маслов забил в свои ворота в дерби с «Динамо»

13 Марта 2021, 19:34,

Украшением субботнего вечера в российском чемпионате является дерби «Динамо» и «Спартака». Счёт был открыт ближе к средине первого тайма. Спартаковец Павел Маслов сыграл неосторожно и переправил мяч в сетку своих ворот после прострельной передачи.

Стоит сказать, что гол был засчитан только после вмешательства ВАР. Эпизод проверяли на наличие положения «вне игры».

Следить за происходящим в дерби на «ВТБ Арене» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

В случае набора трёх очков «Спартак» обойдёт ЦСКА и окажется вторым в турнирной таблице российского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Павел Маслов
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