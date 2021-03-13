​Спартаковец Маслов забил в свои ворота в дерби с «Динамо»

Украшением субботнего вечера в российском чемпионате является дерби «Динамо» и «Спартака». Счёт был открыт ближе к средине первого тайма. Спартаковец Павел Маслов сыграл неосторожно и переправил мяч в сетку своих ворот после прострельной передачи.

Стоит сказать, что гол был засчитан только после вмешательства ВАР. Эпизод проверяли на наличие положения «вне игры».

Следить за происходящим в дерби на «ВТБ Арене» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

В случае набора трёх очков «Спартак» обойдёт ЦСКА и окажется вторым в турнирной таблице российского чемпионата.