Тренер сборной США Берхалтер – о ничьей с Англией: «Мы довольны, пяти очков хватит для выхода в 1/8 финала»

Наставник сборной США Грегг Берхалтер доволен исходом матча против Англии (0:0).

«Конечно, я бы предпочёл, чтобы один из наших моментов завершился голом, но мы удовлетворены результатом. Наша работа ещё не закончена – всё решится в последнем туре во встрече с Ираном. Мы знаем, что пройдём в 1/8 финала, если наберём пять очков – и мы сосредоточимся именно на этой цели», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер американцев.

Сборная США занимает третью строчку в квартете после двух туров с двумя набранными очками в активе. Лидирующие англичане набрали четыре балла, идущий вторым Иран – три, а Уэльс занимает последнее место с одним очком.