После запрета ЛГБТ-повязки Кейн явился на стадион в ЛГБТ-часах Rolex стоимостью в 650 тысяч долларов!

Англичане - упрямые люди, и, приезжая в свои бывшие колонии, они принципиально не хотят подчиняться местным обычаям и требованием, тем или иными способами пытаясь напомнить местным, кто они такие. Запрет ЛГБТ-повязок не стал должным сигналом для европейских команд, которые превращают чемпионат мира в трансляцию социально- политических месседжей.

Вот и капитан английской сборной Гарри Кейн, вместо того, чтобы задуматься о том, как забить свой первый гол на чемпионате мира, больше думает о том, как протолкнуть ЛГБТ и сделать все по-своему, по радужному.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, на игру со сборной CША Кейн явился в часах Rolex Daytona Rainbow, дизайн которых выполнен по ЛГБТ-мотивам, и стоимостью в умопомрачительные 650 тысяч долларов! Он не снимал их вплоть до выхода на поле.

В общем, не нытьем, так катанием.