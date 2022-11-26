Оуэн – о матче Англии против США: «Наш самый талантливый игрок просидел на скамейке запасных»

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн не разделяет выбор Гарета Саутгейта.

Англичане не сумели переиграть соперников из США – команды так и не забили друг другу голов. Несмотря на нехватку остроты в атаке, главный тренер англичан не выпустил Фила Фодена даже на замену, хотя многие ждали звезду «Манчестер Сити» в стартовом составе.

«Удивлён, что среди 14 игроков, задействованных сборной в сегодняшнем матче, не оказалось нашего самого талантливого футболиста, который так и просидел на скамейке запасных», – написал Оуэн в социальных сетях, имея в виду Фодена.

Сборная Англии возглавляет квартет с четырьмя набранными очками. В последнем туре коллектив Гарета Саутгейта встретится с Уэльсом.