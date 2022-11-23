«Боруссия» Дортмунд надеется, что игра Беллингема на чемпионате мира поднимет его ценник

Дортмундская «Боруссия» возлагает большие надежды на выступления своего полузащитника Джуда Беллингема на чемпионате мира. По информации от журналиста Мэтта Лоу, в стане «шмелей» надеются, что игра англичанина на чемпионате мира поможет клубу следующим летом выручить за футболиста более 120 миллионов евро.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа против сборной Ирана, Беллингем уже успел отметиться голом в ворота сборной Ирана. Англия одолела своих азиатских соперников со счётом 6:2.

Беллингем интересен сразу нескольким топ-клубам из Английской премьер-лиги, а также мадридскому «Реалу», для которого полузащитник станет главной трансферной целью на следующее лето.