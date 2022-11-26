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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кейн: «После первого тура люди думали, что мы выиграем все матчи, но это чемпионат мира»

26 Ноября 2022 • 00:40 Комментировать
Англия
0:0
США
окончен

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что думает о нулевой ничьей со сборной США.

Англичане стартовали в Катаре с крупной победы над Ираном (6:2), но не смогли продолжить голевую феерию.

«Конечно, это был не лучший матч в нашем исполнении. Мы хорошо контролировали мяч, но не извлекали из этого выгоды. Впрочем, сегодняшняя ничья ставит нас в выгодное положение перед последним туром.

Нам не хватало хладнокровия у чужих ворот, как в матче с Ираном. Мы имели два-три шанса, но не забили. Нам противостоял серьёзный соперник, и ничья – не так уж плохо. Это чемпионат мира, здесь не бывает легко. После первого тура люди думали, что мы будем обыгрывать всех, но здесь высокий уровень», – сказал в интервью ITV Кейн.

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