Саутгейт – о ничьей в матче против США: «Именно такой игры я и ждал»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о безголевом поединке против сборной США.

«Игра сложилась именно так, как я и предполагал. Очень серьёзный, качественный и атлетичный соперник. Я знал, что будет трудно повторить результат нашего первого матча [победа 6:2 над Ираном]. Удовлетворён тем, как игроки себя проявили, хотя качество игры в чужой трети поля, конечно, могло быть выше. Оппоненты ставили перед нами непростые задачи, и нам так и не удалось создать по-настоящему опасный момент», – сказал в послематчевом интервью ITV Саутгейт.

В последнем туре англичане сыграют против сборной Уэльса. Встреча состоится 29 ноября.