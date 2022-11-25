Адебайор считает, что Англия одержит победу над США

Экс-игрок «Арсенала» Эммануэль Адебайор высказался в преддверии матча второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022 между сборными Англии и США.

«Англия имеет большие шансы победить США. И Гарри Кейн сделает все возможное, чтобы забить гол. Он должен быть в протоколе, это важно для его уверенности», — приводит слова Адебайора Telecomasia.

Эксперт отметил, что этот матч будет принципиальным для обоих соперников, поэтому у всех игроков будет очень серьезный настрой на игру.

Встреча Англия – США состоится сегодня, 25 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.