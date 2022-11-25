Защитник сборной США Робинсон поделился ожиданиями от игры против Англии

Защитник сборной США Энтони Робинсон высказался об ожиданиях от встречи второго тура ЧМ-2022 против английской команды.

«Мне нравится быть андердогом и расстраивать людей. Если получится и в этот раз — будет отлично. Предыдущие составы сборной США добились успеха благодаря решимости, настойчивости и скорости работы. Против них никогда не было просто», — приводит слова футболиста лондонского «Фулхэма» пресс-служба ФИФА. По мнению игрока, если американской команде удастся показать свои лучшие качества, то можно рассчитывать на хороший результат.

Напомним, что принципиальный матч между США и Англией пройдёт сегодня, 25 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.