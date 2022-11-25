Аршавин – о сборной Англии: «Магуайр их убьёт на это чемпионате мира, он потопит их»

Бронзовый призёр чемпионата Европы в составе национальной команды России Андрей Аршавин высказал своё мнение о выступлении сборной Англии на чемпионате мира – 2022.

Футболист считает, что тот футбол, который англичане демонстрируют на турнире в Катаре, можно назвать неплохим. Особенно спортсмен выделил атакующую линию команды, исключив оттуда лишь Гарри Кейна.

«Магуайр их убьёт на этом чемпионате мира, он потопит их. Я бы искал варианты, чтобы он не играл», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Буквально несколько минут назад начался поединок Англия – США, за которым вы можете следить на нашем сайте.