Пирс отметил игру Магуайра во встрече против сборной США

Бывший футболист английской национальной команды Стюарт Пирс отметил игру Гарри Магуайра во встрече против сборной США во втором туре ЧМ-2022.

«Результат матча вызывает разочарование. Но можно посмотреть на положительные стороны, Гарри Магуайр был великолепен, вне всяких сомнений. Он трижды выбил мяч из штрафной головой, и пару раз из-под перекладины. Он действительно хорошо сыграл. Я бы даже сказал фантастически. Эта ничья имени Магуайра», — цитирует Пирса talkSPORT. По мнению экс-игрока английской сборной, без такого перформанса защитника «Манчестер Юнайтед» подопечные Гарета Саутгейта точно уступили бы.

Напомним, что Англия сыграла нулевую ничью, набрав четыре очка после двух туров. В последнем туре «трём львам» предстоит встреча с Уэльсом.