Уткин - о ничьей Англии и США: «Подлые, трусливые англосаксы, сволочи»

Известный блогер и комментатор Василий Уткин отреагировал на ничейный результат в поединке между сборными Англии и Соединённых Штатов Америки во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022. Команды завершили встречу со счетом 0:0.

«У меня просто нет слов. Подлые! Трусливые! Вероломные англосаксы! Сволочи вы все, вот что», - оставил сообщение Уткин в своем телеграм-канале.

Перед заключительным туром Англия с четырьмя очками лидирует в группе В, Иран (3) идет вторым, США (2) – третьими, а Уэльс (1) замыкает таблицу.

В третьем туре англичане встретятся с валлийцами, а американцы – с иранцами.