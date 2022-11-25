Невилл: «Фоден – главный талант Англии, он должен играть»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не понимает, почему Фил Фоден не выходит в стартовом составе сборной Англии в матчах чемпионата мира.

Полузащитник «Манчестер Сити» принял участие в поединке первого тура против Ирана (6:2), но появился только на 70-й минуте, заменив Мэйсона Маунта. В матче против США Гарет Саутгейт снова не нашёл для Фодена места в основном составе.

«Для меня очень странно, что Фоден не играет. Я не понимаю этого. На мой взгляд, он главный талант нашей страны прямо сейчас, и он обязан выходить в стартовом составе», – цитирует BBC Невилла, высказавшегося в перерыве поединка Англии против США.