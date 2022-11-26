Линекер: «Отвратительная игра сборной Англии»

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Гари Линекер высказался о результате поединка между сборными Англии и США во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022. Команды расписали мировую со счетом 0:0.

«Отвратительная игра в исполнении английской команды. Однако такое иногда может случиться на начальном этапе. Большой вопрос, как с таким прекрасным составом Гарет Саутгейт может повлиять на игру при помощи замен и тактики, если что-то пойдет не по плану», - гласит сообщение Линекера в соцсетях.

В заключительном туре Англия сыграет против Уэльса, а США встретятся с Ираном.