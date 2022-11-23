Пикфорд: Кейн — капитан и лидер сборной Англии

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд поделился информацией о состоянии форварда команды Гарри Кейна. Напомним, 29-летний нападающий получил повреждение в игре первого тура чемпионата мира – 2022 с Ираном (6:2).

«С Кейном все хорошо, но он еще испытывает небольшой дискомфорт. Сегодня он был на тренировке с командой, было все нормально», — цитирует Пикфорда Sky Sports.

Вратарь заявил, что не считает Кейна незаменимым игроком, в прошлой игре вместо него вышел Каллум Уилсон, который хорошо себя показал. При этом Пикфорд отметил, что Кейн является лидером и капитаном сборной, вся команда на него равняется.

Ранее стало известно, что форварду удалось избежать серьезной травмы, но его участие в матче второго тура чемпионата мира против США (25 ноября) находится под вопросом.