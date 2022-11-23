​У Кейна не выявили серьёзной травмы

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прошёл обследование после повреждения голеностопа, полученного в стартовом матче на чемпионате мира против Ирана. Как сообщает The Telegraph, у лидера «трёх львов» не выявили каких-либо серьёзных проблем, что является хорошей новостью для Гарета Саутгейта.

При этом Гарри Кейн может не попасть в стартовый состав сборной Англии на матч против США, который пройдёт в пятницу, 25 ноября.

Напомним, что сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2. Гарри Кейн был заменён за 15 минут до конца основного времени. Лидер английской национальной команды ушёл с поля без забитого гола.