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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​У Кейна не выявили серьёзной травмы

23 Ноября 2022 • 15:58 Комментировать
Англия
...
США
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25.11 22:00

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прошёл обследование после повреждения голеностопа, полученного в стартовом матче на чемпионате мира против Ирана. Как сообщает The Telegraph, у лидера «трёх львов» не выявили каких-либо серьёзных проблем, что является хорошей новостью для Гарета Саутгейта.

При этом Гарри Кейн может не попасть в стартовый состав сборной Англии на матч против США, который пройдёт в пятницу, 25 ноября.

Напомним, что сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2. Гарри Кейн был заменён за 15 минут до конца основного времени. Лидер английской национальной команды ушёл с поля без забитого гола.

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Сборная Англии Гарри Кейн
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АНГЛИЯ США
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