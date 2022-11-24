Уокер готов сыграть с США

Защитник сборной Англии Кайл Уокер полностью восстановился после травмы и теперь готов принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной США. Об этом сообщает That's Football TV.

Напомним, в начале осени Уокер перенёс операцию на колене, из-за чего его участие на мундиале находилось под большим вопросом. Тем не менее, футболисту удалось опередить сроки восстановления, из-за чего главный тренер Гарет Саутгейт включил его в итоговую заявку на чемпионат мира.

Если верить источнику, Уокер уже сообщил Саутгейту, что полностью восстановился и уже готов сыграть в ближайшем матче команды против США.

В первом туре группового этапа англичане разгромили Иран со счётом 6:2.