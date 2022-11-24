Пикфорд: «К Магуайру стоит проявлять больше уважения»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о защитнике национальной команды Гарри Магуайре.

Голкипер отметил, что у него сложились прекрасные отношения Магуайром, к которому, по мнению Пикфорда, следует проявлять больше уважения.

«Вас будут критиковать, однако он силён духом. Это несправедливо, но его выступления показывают, насколько он хороший футболист, и почему он так часто играет», — заявил Пикфорд.

Напомним, что в данный момент английская сборная выступает на чемпионате мира в Катаре. В матче 1-го тура группового этапа против Ирана (6:2) Магуайр вышел в основном составе и был заменён на 70-й минуте встречи.

Свой следующий матч англичане проведут завтра, 25 ноября, против США. Начало — в 22:00 по московскому времени.