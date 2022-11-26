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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ричардс недоволен отсутствием Фодена в составе сборной Англии

26 Ноября 2022 • 12:24 Комментировать
Англия
0:0
США
окончен

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался об отсутствии полузащитника Фила Фодена в составе сборной Англии в поединке против команды США. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

«Я сейчас хочу поговорить о креативе в сборной Англии. О ком вы подумаете в первую очередь? Конечно, это будет Фил Фоден. Маунт провел не самый удачный матч. В игре с США нам нужно было активно двигать мяч, но самый креативный футболист остался в запасе. Не могу понять это решение. Конечно, один игрок не может перевернуть ход матча, но Фил способен находить малейшие лазейки и создавать моменты из ничего», - передает слова Ричардса BBC Sport.

В последнем матче группового этапа сборная Англии встретится с Уэльсом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Майка Ричардс Фил Фоден
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