Ричардс недоволен отсутствием Фодена в составе сборной Англии

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался об отсутствии полузащитника Фила Фодена в составе сборной Англии в поединке против команды США. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

«Я сейчас хочу поговорить о креативе в сборной Англии. О ком вы подумаете в первую очередь? Конечно, это будет Фил Фоден. Маунт провел не самый удачный матч. В игре с США нам нужно было активно двигать мяч, но самый креативный футболист остался в запасе. Не могу понять это решение. Конечно, один игрок не может перевернуть ход матча, но Фил способен находить малейшие лазейки и создавать моменты из ничего», - передает слова Ричардса BBC Sport.

В последнем матче группового этапа сборная Англии встретится с Уэльсом.