​Магуайр рассказал о своём состоянии – в первом матче Англии его заменили

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии разнесла Иран со счётом 6:2. Защитник «трёх львов» Гарри Магуайр по ходу второго тайма был заменён из-за плохого самочувствия.

«Я чувствовал себя нехорошо по ходу второго тайма. Но я прошёл все тесты и принял нужные меры. С тех пор я чувствую себя хорошо. Я в порядке, и я готов сыграть завтра», - сказал Магуайр, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Низар Кинселла.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет против США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.